Квят — о перепутанных шинах: такие вещи случаются, сделаем выводы

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят в командном видеоблоге впервые официально признал, что в квалификации Гран-при Бахрейна его механики перепутали комплекты шин, выпустив россиянина на решающую попытку на старых покрышках. Это стоило Квяту шанса побороться за выход в третий сегмент квалификации.



«Мы подходили к этому уик-энду с хорошими ощущениями. Если честно, пятница получилась очень позитивной, а вот квалификация получилась путаной. Возникла небольшая путаница с шинами: на машине оказался комплект шин, который не предполагался для этого. Так что нам пришлось прервать попытку во втором сегменте квалификации. Но такие вещи случаются, мы сделаем выводы.



Темп у нас был — просто не совсем в те моменты, когда это было необходимо. Если честно, я уже с нетерпением жду Китая. Мне нравится эта трасса, мы постараемся там показать максимум», — рассказал Квят.

В субботу Квята подвели механики. В воскресенье — всё подряд Старые шины в решающий момент квалификации, ненужное столкновение, плохая тактика и дурацкий штраф — в коллекции Квята из Бахрейна.