Ферстаппен: всегда ожидал, что Леклер будет быстр

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от выступлений гонщика «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна. Новобранец «Скудерии» в минувшие выходные впервые в карьере завоевал поул, а в гонке финишировал третьим, не сумев одержать победу лишь из-за технических проблем.

«Я всегда ожидал этого. Он всегда был хорошим пилотом, и как следствие, не стоит удивляться, что ему удалось опередить Феттеля. Если у пилота есть хороший болид и он силён, он всегда будет на первом ряду стартовой решётки. А если гонщик лучше напарника по команде, он будет его опережать», — приводит слова голландца GPblog.

Напомним, что в гонке Гран-при Бахрейна Шарль Леклер опередил Себастьяна Феттеля. Немец финишировал на пятой позиции.