Ферстаппен: в Китае «Ред Булл» не сможет выступить хуже, чем в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне, в ходе которых ему удалось показать лучший результат.

«Было немного дождливо, но в целом, думаю, мы прошли достаточно кругов, чтобы понять, что пошло не так в выходные. Получили достаточно информации, так что день был положительным. Такие тесты очень полезны, ведь в дни уик-энда очень сложно понять проблемы машины. Как бы то ни было, полагаю, в Китае „Ред Булл“ не сможет выступить ещё хуже, чем в Бахрейне. В минувшие выходные мы допустили некоторые ошибки в настройках. Полагаю, мы сможем быть лучше», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

По итогам гонки Гран-при Бахрейна Макс Ферстаппен занял четвёртое место.