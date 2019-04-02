В «Феррари» установили точную причину проблем с двигателем Леклера

31 марта на автодроме «Сахир» состоялась гонка Гран-при Бахрейна Формулы-1. Большую часть дистанции лидировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, однако в последнем отрезке гонки болид монегаска стал терять темп, а пилот сообщил о проблеме с мотором. В итоге Леклер финишировал третьим, да и то благодаря появившемуся на трассе сейфти-кару.

В «Феррари» не смогли сразу же назвать причины сбоя в работе мотора. Теперь же, после проведённого анализа на базе в Маранелло, стало известно, что в машине Леклера были проблемы с подачей топлива в один из цилиндров двигателя. Это создало дополнительное трение, что и привело к потери 1/6 части мощности. Всё это было спровоцировано проблемами в работе блока MGU-H. Как бы то ни было, итальянская команда не намерена проводить замену мотора на болиде Леклера к Гран-при Китая, сообщает итальянская редакция Motorsport.