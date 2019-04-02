Вольф — об обгоне Феттеля Хэмилтоном: такие детали меняют исход чемпионатов

Босс «Мерседеса» Тото Вольф отдал должное действующему чемпиону мира Льюису Хэмилтону, подчеркнув, что британец в ходе Гран-при Бахрейна сумел обойти пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, имея в распоряжении менее сильную, чем у оппонента, машину. Также функционер отметил, что именно такие знаковые события предопределяют исход целых сезонов.

«В распоряжении Хэмилтона было оружие, которое уступало соперникам. Но нахождение в зоне DRS помогало нам оставаться в борьбе, а затем случилась решающая битва. Если бы Льюис не обошёл Себастьяна, то гонку бы выиграл Феттель. Именно эти детали меняют результат гонок и всего чемпионата.

Все мы знаем, что победа в Бахрейне должна была достаться Леклеру, но в гонках бывают взлёты и падения. Иногда тебе везёт, а иногда удача отворачивается. Да, сейчас мы можем праздновать дубль, но нам следует делать это скромно. Знаем, нам необходимо работать. И также знаем, что наше выступление не было образцовым", — приводит слова Вольфа Autosport.