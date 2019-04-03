Представлен календарь чемпионата России по дрэг-рейсингу

Организаторы чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC определили календарь соревнований на предстоящий сезон 2019 года. Впервые с 2009 года соревнования по дрэг-рейсингу всероссийского уровня вновь состоятся в Москве – на территории бывшего аэродрома в Быково пройдут два этапа чемпионата России. Один этап SMP RDRC примет автомобильный спортивный комплекс «Нижегородское кольцо», а финал сезона уже традиционно состоится в Грозном на автодроме «Крепость Грозная».



Вместе с чемпионатом России по дрэг-рейсингу формируется календарь соревнований SMP RDRC федеральных округов и субъектов Федерации. В 2019 году они будут объединены по пяти географическим регионам: SMP RDRC Центр, SMP RDRC Поволжье, SMP RDRC Юг, SMP RDRC Сибирь, SMP RDRC Дальний Восток. К настоящему времени утверждено 35 этапов, даты проведения других уточняются и будут объявлены позднее.



Карта соревнований SMP RDRC включает новые города – в первую очередь на Дальнем Востоке и в Поволжье. Новый принцип объединения позволит задействовать регионы с высоким зрительским потенциалом и привлечь больше участников. В 2018 году во всех соревнованиях SMP RDRC в России приняли участие около 1500 пилотов. Ожидается, что в 2019 году их число вырастет до 2000 человек.



SMP RDRC. Календарь сезона-2019

29–30 июня — Быково (Московская область),

20–21 июля — «Нижегородское кольцо» (Нижегородская область),

10–11 августа — Быково (Московская область),

31 августа – 1 сентября — автодром «Крепость Грозная» (Грозный).