Конкурент помог Васильеву на третьем этапе ралли-рейда в Абу-Даби

Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о третьем дне второго этапа Кубка мира по ралли-рейдам — Abu Dhabi Desert Challenge.



Очередной гоночный день принёс с собой самый протяженный спецучасток длиной 298 км. Победу во вторник одержал польский гонщик Якуб Пшигонски на мини-багги, но он так и остался четвертым в генеральной классификации. Его напарник по команде Стефан Петерансель со своей женой Андреа показали второе время дня и продолжают удерживать общее лидерство. На третьей позиции и по итогам дня, и в общем зачёте идёт Халид Аль-Кассими на «Пежо».



На «Абу-Даби Дезерт Челленж» продолжается традиция с взаимопомощью среди фаворитов гонки. На этот раз Арон Домжала помог выбраться из песчаной воронки экипажу Владимира Васильева и Константина Жильцова. Несмотря на остановку для помощи, Домжала обошёл россиян в общем зачёте, оттеснив Васильева на седьмую строчку.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.