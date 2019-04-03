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В «Феррари» не намерены менять подход к эксплуатации двигателя

В «Феррари» не намерены менять подход к эксплуатации двигателя
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заверил, что в команде не собираются менять подход к работе с двигателем. Функционер отмёл предположения о том, что в «Скудерии» готовы «придушить» двигатель ради его большей надёжности.

«Нам нужно некоторое время, чтобы всё проанализировать и поработать с двигателем на базе. Но мы знаем, что в случае с Леклером проблема была ограничена одним элементом и заключалась в цилиндре. Совершенно ясно, что мы не будем менять подход к эксплуатации мотора.

Также стало понятно, что мы быстры. У нас хорошая машина, и мы упорно работаем над её развитием. Мы разочарованы недавними результатами, но в целом в команде хорошее настроение, сезон длинный и у нас есть много позитива. Да, небольшое разочарование чувствуется, но мы не встревожены", — приводит слова Бинотто Nextgen-Auto.

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