В «Феррари» не намерены менять подход к эксплуатации двигателя

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заверил, что в команде не намерены менять подход к работе с двигателем. Функционер отмёл предположения о том, что в «Скудерии» готовы «придушить» двигатель ради его большей надёжности.

«Нам нужно некоторое время, чтобы всё проанализировать и поработать с двигателем на базе. Но мы знаем, что в случае с Леклером, проблема была ограничена одним элементом и заключалась в цилиндре. Что совершенно ясно, это то, что мы не будем менять подход к эксплуатации мотора.

Также стало понятно, что мы, очевидно, быстры. У нас хорошая машина и мы упорно работаем над её развитием. Мы разочарованы недавними результатами, но в целом в команде хорошее настроение, сезон длинный и у нас есть много позитива. Да, небольшое разочарование чувствуется, но мы не встревожены", — приводит слова Бинотто Nextgen-Auto.

