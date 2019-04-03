Уикенс сделал первые шаги на беговой дорожке

В августе минувшего года пилот серии IndyCar Роберт Уикенс попал в тяжелейшую аварию, в результате которой у него оказались сломаны обе ноги, правая рука, повреждён позвоночник и ушиблены лёгкие, также он перенёс травму спинного мозга. Спортсмену пришлось перенести несколько операций, и сейчас он фактически учится ходить заново.

Процесс реабилитации прошёл уже несколько стадий и сейчас Уикенс переходит на работу с беговой дорожкой. 1 апреля он выложил видео, на котором видно, как он делает шаги на соответствующем тренажёре.

«В тот день когда я прибыл в реабилитационный центр, я посмотрел на эту дорожку и подумал, что хочу её опробовать. Я смотрел на других и завидовал тому, чего они достигли и мотивировал себя. Сегодня настал день, когда я сделал это. Скорость в 300 метров в час никогда не казалась мне настолько быстрой. Отличный способ начать неделю», — написал на своей странице в «Твиттере» Уикенс.

Соответствующую запись можно увидеть на официальной странице Роберта Уикенса в социальной сети.