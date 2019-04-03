Перес признал, что болид «Рейсинг Пойнт» находится не в оптимальном состоянии

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал результаты Гран-при Бахрейна. Мексиканец занял 14-е место в квалификации, а в самой гонке набрал одно очко благодаря сходу с дистанции обоих болидов «Рено».

«Результат нормальный, но не фантастический. Нас ждёт длинный сезон, можно ещё многое улучшить. В прошлом году в это время я не набрал ни одного очка, поэтому нынешний старт получился более удачным.

Важно продолжать прогрессировать. Пока мы ещё далеко от того, где хотим быть. Но я надеюсь, что в следующих гонках мы будем сильнее.

Из-за ветра было тяжело. Также было сложно управлять болидом из-за шин. Болид не справлялся с таким асфальтом, эту трассу нельзя назвать для нас идеальной», — цитирует Переса Motorsport.