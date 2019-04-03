Алонсо сказал, что считает себя лучшим пилотом в мире

Испанский пилот Фернандо Алонсо, принявший участие в тестах «Макларена» в Бахрейне, рассказал о своих целях.

«Думаю, что являюсь лучшим пилотом в мире. Конечно, каждый так думает о себе, но доказать своё превосходство сложно, особенно в Формуле-1. Либо у тебя отличный болид, либо ты не сможешь ничего сделать.

Но я был конкурентоспособен в Формуле-1 на протяжении очень долгого времени. Мне повезло, я становился чемпионом. Даже в последнем сезоне я добивался хороших результатов, опередил своего партнёра по команде в квалификации 21-0. Раньше такое мне не удавалось.

Теперь я выиграл 24 часа Ле-Мана, Дайтону, Себринг. Надеюсь, что смогу добиться успеха и в Indy 500, а также в других гонках. Думаю, что это станет беспрецедентным достижением для мира автогонок», — приводит слова Алонсо RaceFans.