Р. Браун заявил, что Леклер показал себя зрелым пилотом и заслуживал победу

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал итоги Гран-при Бахрейна. Браун выделил пилота «Феррари» Шарля Леклера, который был близок к первой победе, но из-за неполадок в работе силовой установки завершил гонку на третьем месте.

«Формула-1 может быть жестоким спортом. В Бахрейне Леклер был быстрейшим практически на всём протяжении уик-энда. Он был близок к тому, чтобы воплотить в жизнь мечту. Но за несколько кругов до финиша силовая установка начала давать сбои, он замедлился, пропустив вперёд обоих пилотов «Мерседеса».

Это разочаровывающая неудача для пилотов и команды, но в первую очередь для Шарля. Тем не менее итоговое третье место не должно испортить впечатление от великолепной работы талантливого молодого монегаска.

То, как он вернул себе лидерство, управлял болидом в непростых условиях с обилием песка, было действительно здорово. Также я отмечу, как повёл себя после случившегося в концовке гонки. Его поведение показало, что он является зрелым пилотом. И это поможет ему в будущем. Шарль заслуживал победу, но в качестве утешительного приза получил лишь подиум. Тем не менее я уверен, что он скоро будет на вершине», — приводит слова Брауна пресс-служба Формулы-1.