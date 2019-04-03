Ламмерс: Мику Шумахеру нужно больше времени, чем Ферстаппену

Бывший пилот Формулы-1 Ян Ламмерс прокомментировал работу Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера, на тестах в Бахрейне.

«Есть те, кто сразу производят впечатление, и те, кому требуется время. Думаю, Мику нужно больше времени, чем Максу Ферстаппену, которого считали некоронованным чемпионом мира в последние годы. Этот негласный титул он получил за пилотирование, но не за результаты.

Очень важен болид. Шумахеру поможет то, что он уже водит болид команды «Феррари», — приводит слова Ламмерса GrandPX.News.

Напомним, Шумахер накануне работал на тестах в составе «Феррари». Сегодня, 3 апреля, он пересядет за руль «Альфа Ромео». Сын Михаэля Шумахера впервые пилотирует современный болид Формулы-1.