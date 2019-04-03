Голландский эксперт: пока Мик Шумахер производит впечатление среднего пилота

Известный голландский комментатор и эксперт Олав Мол поделился мнением о потенциале Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера.

«Я ещё не увидел поводов, чтобы восхититься им. Пока я вижу молодого парня, которому ещё многое предстоит доказать.

Но «Феррари» не выбрала бы его только из-за фамилии, хоть это и помогает Мику. На одном имени всё равно не выехать.

Пока же у меня создаётся о нём впечатление как о весьма среднем пилоте. Но теперь он может доказать, что я был не прав. У него достаточно времени для этого», — приводит слова Мола GrandPX.News.

Напомним, Шумахер накануне работал на тестах в составе «Феррари». Сегодня, 3 апреля, он пересядет за руль «Альфы Ромео». Сын Михаэля Шумахера впервые пилотирует современный болид Формулы-1.