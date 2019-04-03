«Мерседес» провёл первые тесты своего болида и мотора Формулы-Е

«Мерседес» сообщил об успешном тестировании своего болида EQ Silver Arrow 1 и мотора Формулы-Е. Тестирование болида проводили пилоты Стоффель Вандоорн и Эдуардо Мортара. В течение двух дней тестов машина проехала 527 километров.

«Первое появление новой гоночной машины на трассе — волнительный момент. Мы не только сделали очередной важный шаг с нашей молодой командой, но ещё и заложили фундамент для дальнейшего развития.

Тем не менее нас ещё ждёт большая работа, прежде чем мы сможем дебютировать в Формуле-Е в следующем году», — приводит слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа пресс-служба компании.

Также директор «Мерседеса» в Формуле-Е Ян Джэймс заявил, что команда осталась очень довольна результатами тестов.