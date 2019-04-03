Феттель лидирует во второй день тестов Ф-1 в Бахрейне, Шумахер —9-й, Квят — 10-й

Сегодня, 3 апреля, в Бахрейне проходит второй день тестов. Лучший промежуточный результат показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Вторым стал гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, тройку замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса».

Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, на болиде «Альфа Ромео» показал 10-й результат. Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», был 11-м.

Формула-1. Бахрейн. Второй день тестов. Промежуточные результаты



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.29,319 (47)

2. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.30,049 (35)

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.30,049 (57)

4. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,586 (69)

5. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.31,209 (48)

6. Ландо Норрис («Макларен») — 1.31,303 (47)

7. Дэн Тиктум («Ред Булл») — 1.31,447 (62)

8. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — 1.32,269 (60)

9. Мик Шумахер («Альфа Ромео») — 1.32,296 (31)

10. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.33,091 (67)

11. Джэк Айткен («Рено») — 1.33,560 (53)

12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,808 (48)