Мик Шумахер заявил, что не спешит переходить в Формулу-1

Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, пилот гоночной академии «Феррари» Мик Шумахер рассказал о карьерных планах и приоритетах. Во время тестов в Бахрейне Мик Шумахер впервые пилотировал современный болид Формулы-1. Вчера, 2 апреля, он отработал за рулём машины «Феррари», а 3 апреля пересел в болид «Альфа Ромео».

«Я провожу первый сезон в Формуле-2. Я хочу полностью приготовиться к переходу в Формулу-1. Только время покажет, когда я буду готов. Нужен мне ещё год или больше. Я предпочитаю идти шаг за шагом. Ферстаппен был быстрее меня во время тестов? У него гораздо больше опыта. Я удовлетворён своим вождением, рад, что получил заряд уверенности в собственных силах», — приводит слова Шумахера GrandPX.News.