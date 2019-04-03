Р. Браун: модель работы «Хааса» хороша, не хотелось бы её разрушать

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун не согласился с критиками модели работы «Хааса», которые считают, что команда не является конструктором в полном смысле этого слова и получает слишком много готовых узлов и деталей от «Феррари».

«Модель «Хааса» довольно интересна. Они добились больших успехов, такие команды нужно сохранить. Подобная система даёт возможность маленьким командам заработать авторитет. Можно несколько улучшить эту модель, но я не вижу необходимости в больших изменениях.

Нужно устранить сомнения, которые есть у некоторых команд по поводу сотрудничества с более крупными командами, например, «Феррари». Необходимо, чтобы были ясные правила игры, чтобы все понимали, что можно делать, а чего нельзя.

Есть некоторые пробелы и моменты, которые нужно уточнить. Но модель «Хааса» хороша, не хотелось бы её разрушать», — приводит слова Брауна GrandPX.News.