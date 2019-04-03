Хюлькенберг не видит смысла в санкциях в адрес отдела по работе с двигателями

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подчеркнул, что санкции в адрес отдела по работе с двигателями не принесут положительного результата.



«С этим сложно просто смириться. Не только мне, но и всем остальным. В такие моменты понимаешь, что Формула-1 — командный вид спорта. Парни, которые занимаются разработкой силовой установки, да и все остальные слишком опустошены. Нет смысла их наказывать или корить. Мы должны продолжать работать как единое целое и помогать друг другу.



Быстрая машина и ненадёжная или медленная, но надёжная? Я не знаю, какая машина была бы лучше с точки зрения прогресса. Да, у нас есть проблемы, и мы хотим их решить как можно быстрее. Но на такой вопрос я не могу дать ответ», — приводит слова Нико Хюлькенберга Autosport.