Расселл — лучший во второй день тестов Формулы-1, Квят — 5-й, Шумахер — 6-й

Сегодня, 3 апреля, в Бахрейне проходит второй день тестов. Лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал гонщик команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес, тройку замкнул Себастьян Феттель, представляющий «Феррари».



Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера, на болиде «Альфа Ромео» показал 6-й результат. Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», был пятым. Отметим, что Квят, как и Карлос Сайнс из «Макларена», сосредоточен на тестах для «Пирелли».



Формула-1. Бахрейн. Второй день тестов



1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.29,029 (89)

2. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.29,095 (36)

3. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.29,319 (83)

4. Карлос Сайнс («Макларен») — 1.29,765 (67)

5. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.29,911 (111)

6. Мик Шумахер («Альфа Ромео») — 1.29,998 (66)

7. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.30,049 (35)

8. Александер Албон («Торо Россо») — 1.30,566 (127)

9. Дэниел Тиктум («Ред Булл») — 1.30,891 (110)

10. Ромен Грожан («Хаас») — 1.30,903 (68)

11. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.31,006 (68)

12. Пьетро Фиттипальди («Хаас») — 1.31,209 (48)

13. Ландо Норрис («Макларен») — 1.31,303 (72)

14. Николас Латифи («Уильямс») — 1.32,348 (86)

15. Джек Эйткен («Рено») — 1.32,796 (86).