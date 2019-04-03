«Феррари» после 2020 года будет получать фиксированный бонус в размере $ 50 млн

Стали известны детали нового соглашения команд Формулы-1 и руководства серии в лице Liberty Media, сообщает RaceFans. Так, в частности, стало известно, как изменить ситуацию с выплатами бонусов командам.



Только одна команда будет получать фиксированную сумму бонусов начиная с сезона 2021 года — «Феррари», которая за сезон будет получать $ 50 млн. Остальные команды будут получать деньги на основе двух факторов — производительность и наследие в Формуле-1, что будет основываться на сочетании исторических побед и графика выступлений за последние 10 лет. Таким образом, дополнительный бонус со временем получить сможет любая команда.



Таким образом, например, команда «Хаас» вряд ли сможет рассчитывать на бонусы в ближайшее время, даже при хороших результатах, а вот «Уильямс», учитывая 50-летнюю историю в Формуле-1, вполне может рассчитывать на бонусы в случае, если вернётся на победный путь.