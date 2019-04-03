Шовлин: днём у «Мерседеса» возникла утечка в системе охлаждения

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин прокомментировал итоги второго тестового дня Формулы-1 в Бахрейне.



«Здорово, что сегодня Джордж Расселл вновь выступал за рулём нашей машины, и мы очень благодарны «Уильямсу» за то, что они это разрешили. Джордж отлично выполнил свою работу, судя по тому, как он подходит к работе на тестах, по стабильности и обратной связи. Возникает ощущение, что Джордж провёл в Формуле-1 не две гонки, а два сезона.



Утром мы хорошо потрудились, пусть программа и была плотная, потому что вчера из-за дождя мы не успели выполнить всё запланированное, но сегодня мы смогли всё сделать правильно. Во время перерыва у нас возникла утечка в системе охлаждения, которую мы не смогли ликвидировать быстро, из-за чего днём мы начали работу с опозданием.



Наиболее важные задачи оказались выполнены, мы уезжаем из Бахрейна, собрав большое количество информации и лучше понимая особенности работы машины и резины. Кроме того, мы смогли протестировать ряд новинок, которые представим в будущих гонках», — приводит слова Шовлина пресс-служба команды.