Мик Шумахер: я не ожидал такой скорости перед тестами

Пилот Формулы-2, сын легендарного Михаэля Шумахера Мик прокомментировал итоги двух тестовых дней Формулы-1, в которых он принимал участие. Первый день Шумахер провёл в составе «Феррари» и показал второе время дня, а второй день — в составе «Альфа Ромео» и поставил шестое время.



«Если честно, то я не ожидал такой производительности перед тестами. Но я думаю, что мне было интересно, было легко работать над собой и совместно работать с командой. И «Феррари», и «Альфа Ромео» были открыты и научили меня тому, что я должен узнать.



За весь день я смог улучшиться и найти передел на круге. Всегда на другом болиде ты чувствуешь себя иначе, но я был доволен выступлениями в обеих командах. Трудно сравнивать эти два дня. Машины впереди были очень быстры, но думаю, что мы проделали хорошую работу и можем быть довольны этим», — приводит слова Мика Шумахера Crash.