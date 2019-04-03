Тиктум: потерял около семи десятых из-за проблем с шинами

Британский пилот Дэниел Тиктум прокомментировал свой опыт тестов Формулы-1 в составе команды «Торо Россо». По словам Тиктума, он мог проехать на семь десятых секунды быстрее, но ему помешали проблемы с шинами.



«Я думаю, что мы собрали действительно хорошие данные для команды, что, безусловно очень важно в настоящий момент. У меня была небольшая проблема с последним комплектом шин, из-за которой я потерял около семи десятых секунды на круге. Меня это немного раздражает, но дело не в этом, а в сборе данных. В этом отношении у нас всё хорошо.



Физическая подготовка абсолютно в порядке. Я хорошо готовился с января. Последние три или четыре месяца были активными, что мне помогло. Моя шея в порядке», — приводит слова Дэниела Тиктума Crash.