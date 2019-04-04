Хайдфельд: я ошибался насчёт способностей Феттеля

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд подчеркнул, что при первом знакомстве с Себастьяном Феттелем, он не ожидал, что того ждёт успешная карьера.



«По правде говоря, когда я познакомился с Себастьяном Феттелем, я не думал, что у него будет успешная карьерв. Он отлично выступал до Формулы-1, но, когда он принял участие в тестах, я не увидел в нём ничего выдающегося.



В то время представители одной из команд спросили у меня, что я думаю о Себастьяне, и я ответил, что не вижу в нём пилота основного состава. Я ошибался насчёт способностей Феттеля. Себастьян — очень умный пилот, он учится на своих ошибках и всегда ищет и видит возможность для прогресса», — приводит слова Ника Хайдфельда SpeedWeek.