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Хайдфельд: я ошибался насчёт способностей Феттеля

Хайдфельд: я ошибался насчёт способностей Феттеля
Авто / Формула-1

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд подчеркнул, что при первом знакомстве с Себастьяном Феттелем, он не ожидал, что того ждёт успешная карьера.

«По правде говоря, когда я познакомился с Себастьяном Феттелем, я не думал, что у него будет успешная карьерв. Он отлично выступал до Формулы-1, но, когда он принял участие в тестах, я не увидел в нём ничего выдающегося.

В то время представители одной из команд спросили у меня, что я думаю о Себастьяне, и я ответил, что не вижу в нём пилота основного состава. Я ошибался насчёт способностей Феттеля. Себастьян — очень умный пилот, он учится на своих ошибках и всегда ищет и видит возможность для прогресса», — приводит слова Ника Хайдфельда SpeedWeek.

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