Расселл: результаты тестов не так важны, но стать лучшим — особенный опыт

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от второго дня тестов в Бахрейне. Накануне, 3 апреля, Расселл пилотировал болид «Мерседеса» и показал лучшее время.

«Результаты в тестах не так важны. Тем не менее стать лучшим — особенный и полезный опыт.

Мы провели очень продуктивный день, удалось многое выяснить, всё это поможет команде прогрессировать. Я водил не тот болид, на котором обычно работаю. И лично я тоже многому научился, думаю, что мне это поможет стать более классным пилотом», — цитирует Расселла The Checkered Flag.

Расселл во время второго дня тестов преодолел 101 круг. Второе время по итогам тестов показал пилот «Рейсинг Пойнта» Серхио Перес, третьим был Себастьян Феттель, представляющий «Феррари».