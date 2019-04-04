Ферстаппен: не буду страдать бессоницей, если не стану чемпионом Формулы-1

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не стремится стать самым молодым чемпионом Формулы-1 в истории. Также Ферстаппен рассказал, что пока не планирует возвращаться в Нидерланды, в настоящее время он живёт в Монако.

«Я прекрасно знаю ситуацию. Но я не буду страдать бессоницей, если не стану чемпионом.

В любом случае сделать это сложно. Если мне не удастся выиграть чемпионат в ближайшие два года, я продолжу стремиться к этому.

Возвращение в Нидерланды? Я думаю, что у Райкконена была такая же проблема в Финляндии. Я не могу никуда выйти на улицу, ко мне начинают подходить за автографами и селфи. Всё это становится сложно.

Мне нравится, что я могу жить в Монако. Здесь тихо и спокойно, никто меня не беспокоит. Я могу пойти куда-нибудь со своей семьёй», — цитирует Ферстаппена финское издание Helsingin Sanomat.