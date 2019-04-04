Феттель: Мик Шумахер проделал хорошую работу на тестах

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал работу Мика Шумахера, сына легендарного Михаэля Шумахера, на тестах в Бахрейне. Шумахер-младший, являющийся пилотом гоночной академии «Феррари», впервые пилотировал современный болид Формулы-1. В Бахрейне он один день отработал в составе «Феррари», а второй — в «Альфа Ромео».

«Мику не повезло с погодой, но он проделал хорошую работу. Я думаю, что он получил удовольствие, что можно было увидеть и на его лице. И это самое важное», — цитирует Феттеля Wheels24.

По правилам ФИА в двух из четырёх дней тестов по ходу сезона не могут принимать участие пилоты, проведшие больше двух этапов Формулы-1 в качестве боевого пилота.

В настоящее время Шумахер-младший выступает в гонках Формулы-2. Сам Шумахер признавался, что старается сконцентрироваться именно на этих гонках.