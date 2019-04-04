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Риккардо считает, что «Рено» приближается к цели в доработке болида

Риккардо считает, что «Рено» приближается к цели в доработке болида
Авто / Формула-1

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мнением о состоянии болида команды. По словам Риккардо, машине требуются некоторые доработки, но уже сейчас она находится в хорошем состоянии.

«Пока ещё, конечно, рано говорить, но силовая установка точно стала работать лучше. Это важный аспект.

Что касается шасси, то меня предупреждали заранее, что при проезде по бордюрам и неровностям могут быть некоторые проблемы. Безусловно, это нужно доработать. Но мне не кажется, что мы находимся очень далеко от нужного состояния.

Даже по звуку можно сказать, что болид стал лучше, чем в прошлом году. То же самое говорит и Нико Хюлькенберг.

Думаю, что некоторые доработки, которые мы сделаем в Китае и, возможно, в следующих гонках, приблизят нас к цели… Но я настроен оптимистично, можно многое улучшить», — приводит слова Риккардо Crash.

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