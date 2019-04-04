Карлоса Гона вновь арестовали в Японии

Бывший председатель совета директоров «Ниссан» и экс-президент «Рено» Карлос Гон был вновь арестован в Японии. Полицейские арестовали Гона в его апартаментах в Токио, сообщает AFP.

19 ноября прошлого года Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы по подозрению в финансовых махинациях. Карлос обвиняется в занижении доходов в размере $ 44 млн в отчётностях для Токийской фондовой биржи. Предполагается, что Келли помогал ему в этом.

5 марта 2019 года Гон был освобождён под залог в один млрд йен (около $ 9 млн). По решению суда за Гоном велось видеонаблюдение. Он не имел права покидать Японию.

После очередного ареста Гон назвал это решение «возмутительным». Также бизнесмен заявил, что подобные испытания не смогут его сломать.