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Карлоса Гона вновь арестовали в Японии

Карлоса Гона вновь арестовали в Японии
Авто

Бывший председатель совета директоров «Ниссан» и экс-президент «Рено» Карлос Гон был вновь арестован в Японии. Полицейские арестовали Гона в его апартаментах в Токио, сообщает AFP.

19 ноября прошлого года Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы по подозрению в финансовых махинациях. Карлос обвиняется в занижении доходов в размере $ 44 млн в отчётностях для Токийской фондовой биржи. Предполагается, что Келли помогал ему в этом.

5 марта 2019 года Гон был освобождён под залог в один млрд йен (около $ 9 млн). По решению суда за Гоном велось видеонаблюдение. Он не имел права покидать Японию.

После очередного ареста Гон назвал это решение «возмутительным». Также бизнесмен заявил, что подобные испытания не смогут его сломать.

Карлос Гон освобождён под залог в $ 9 млн
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