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Сильверстоун сохранит этап Формулы-1 после 2019 года

Сильверстоун сохранит этап Формулы-1 после 2019 года
Авто / Формула-1

Гран-при Великобритании будет проходить на автодроме в Сильверстоуне и после 2019 года, сообщает Auto Motor und Sport.

Будущее этапа Формулы-1 в Сильверстоуне оказалось под угрозой ещё в 2017 году, когда руководство автодрома опубликовало отчёт, согласно которому трасса на протяжении последних лет только несла убытки.

По информации источника, руководство Формулы-1 и руководство автодрома достигли предварительной договорённости, а новый контракт с автодромом будет подписан уже в мае 2019 года.

Кроме того предполагается, что в 2020 году в Сильверстуне могут пройти дополнительные празднования, посвящённую 70-летию Формулы-1. Первая гонка в истории серии в 1950 году также прошла в Сильверстоуне.

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