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Мик Шумахер подчеркнул, что у двигателей «Феррари» мощность превышает 1000 л.с.

Мик Шумахер подчеркнул, что у двигателей «Феррари» мощность превышает 1000 л.с.
Авто / Формула-1

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик поделился мнением о своём первом опыте выступлений за рулём болида «Феррари» на прошедших тестах в Бахрейне.

Шумахер в разговоре с журналистами проговорился об истинной мощности нового мотора итальянской команды, подчеркнув, что она превышает 1000 лошадиных сил.

«Машина очень здорово разгоняется из поворотов. Но нужно проявлять осторожность. Если вы этого не сделаете, то при мощности свыше 1000 лошадиных сил это приведёт к опасной ситуации», — приводит слова Мика Шумахера Auto Bild.

Ранее ходили слухи, что гибридные двигатели могут развивать мощность до четырёхзначных показателей лошадиных сил.

Мик Шумахер в первый день тестов за рулём болида итальянской команды показал второе время.

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