Хэмилтон: доволен, что победил на самой сложной для меня трассе

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что вдвойне доволен выступлениями на Гран-при Бахрейна, учитывая, что на этой трассе у него никогда не получалось выступать хорошо.



«Это трасса, на которой я борюсь, пожалуй, больше, чем на какой-бы то ни было. И оказаться впереди Валттери Боттаса, который традиционно быстр в Бахрейне, как в прошлом был и Нико Росберг, — это отличный результат.



Уверен, в гонке обгон Феттеля стал решающим моментом для победы. Но я доволен, как прошла гонка. Мы боролись с балансом на протяжении всех выходных, и в гонке всё стало только хуже.



Старт? Усердно над ним работал, но снова не получилось хорошо стартовать. Просто продолжу над этим работать. Я всегда продолжаю бороться и прессинговать», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.