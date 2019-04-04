Правительство выделило средства на возвращение чемпионата MotoGP в Спа

Правительство бельгийской Валлонии выделило средства на возвращение трассы Спа-Франкоршам в календарь MotoGP, сообщает SudInfo.



В общей сложности в трассу будет вложено € 79,9 млн, в том числе € 29,9 млн — на модернизацию существующей инфраструктуры, включая паддок. Однако большая часть средств будет потрачена именно на адаптацию трассы к чемпионату MotoGP.



Гонка Мотогран-при Бельгии проходила на нескольких трассах, но в современном мотоспорте она проходила в Спа и Зольдере. В общей сложности трасса в Спа принимала Мотогран-при Бельгии в 1921, 1922, 1924—1935 годах, в 1937—1939, 1947—1979 и с 1981 по 1990 год. Именно в 1990 году прошла последняя мотогонка чемпионата мира на трассе в Спа.