Алонсо: скорость Леклера не стала для меня сюрпризом

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал выступления пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Бахрейна, в ходе которого монегаск не сумел завоевать победу из-за проблем с двигателем.

«Проблемы с машиной Леклера в конце той гонки меня разочаровали. Ведь это была гонка, в которой он стартовал с поула, доминировал на её протяжении. Когда в такой ситуации случается подобная проблема, это всегда вызывает сожаление. Он мог завоевать первую победу в карьере, был бы счастлив за него. Что касается его скорости, то она не стала для меня сюрпризом. Он быстр, и был быстр ещё в минувшем сезоне. Он был чемпионом в GP3 и в Формуле-2», — приводит слова испанца Marca.

Напомним, Леклер лидировал в Бахрейне большую часть гонки, но за несколько кругов до финиша двигатель на машине монегаска стал испытывать проблемы, в результате чего пилот занял третье место.