З. Браун: разрыва между четвёртой и девятой командами практически нет

Руководитель «Макларена» Зак Браун остался доволен прогрессом, который показывает его команда на старте сезона Формулы-1. Вместе с тем функционер отметил, что делать какие-то серьёзные выводы преждевременно, подчеркнув, что результаты в середине пелотона очень близки.

«Я думаю, что мы можем быть достаточно оптимистичны относительно того, как сократилось отставание от „Ред Булл“. Был приятно удивлён, что в Бахрейне мы были к ним достаточно близки. Но, думаю, что отставание от топ-команд всё ещё велико и минувший уик-энд не поменяет эту точку зрения.

Мы определённо сделали шаг вперёд, но мы всё ещё в середине пелотона Разрыва между четвёртой и девятой командами практически нет. Полагаю, нас ждут уик-энды, когда мы будем четвёртыми или пятыми по скорости, но также нас ждут гонки, когда мы будем показывать девятыми по скорости. Многое зависит от специфики тех или иных автодромов. Пока нам нужно продолжать упорно трудиться, потому что сейчас идёт настоящая война обновлений", — приводит слова Брауна GPblog.