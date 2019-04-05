Култхард считает, что Алонсо вернулся бы в Ф-1 ради борьбы за места на подиуме

Вице-чемпион Формулы-1 2001 года Дэвид Култхард заявил, что испанец Фернандо Алонсо мог бы вернуться в «Королевские гонки», если бы болид «Макларена» мог бороться за места на подиуме.

«Если бы Алонсо считал, что есть шансы на попадание на подиум, он мог бы вернуться.

Если бы в «Макларане» вырисовывалась картина, при которой на определённых трассах можно бороться за места в тройке, я уверен, что у Фернандо вновь бы появилась жажда борьбы и мотивация», — цитирует Култхарда Daily Express.

Ранее сам Алонсо заявил, что не видит смысла в возвращении в Формулу-1 ради борьбы за седьмое – восьмое места.

Алонсо в начале апреля 2019 года принял участие в тестах «Макларена». Испанкий пилот отработал тесты в Бахрейне.