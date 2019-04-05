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Бинотто считает, что конкуренция Феттеля и Леклера пойдёт на пользу «Феррари»

Бинотто считает, что конкуренция Феттеля и Леклера пойдёт на пользу «Феррари»
Авто / Формула-1

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто считает, что конкуренция пилотов Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера идёт им обоим на пользу.

«Будучи руководителем команды, я должен уделять внимание конкуренции пилотов, раньше такого не было. Но я думаю, что это пойдёт на пользу. В команде должен быть дух конкуренции.

В то же время гонщикам важно чувствовать уверенность со стороны команды. Мы делаем всё, чтобы им было комфортно. Но ещё важнее, на мой взгляд, иметь мощную машину. С хорошим болидом можно рассчитывать на успехи. Также машина должна подходить пилоту», — приводит слова Бинотто GrandPX.News.

Напомним, пока ни Феттель, ни Леклер не выигрывали гонки в нынешнем сезоне. Леклер был близок к тому, чтобы стать победителем Гран-при Бахрейна, но из-за неполадок двигателя он упустил преимущество.

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