Терещенко примет участие в марафоне «24 часа Ле-Мана»

Российский гонщик Константин Терещенко впервые примет участие в главном суточном марафоне планеты — «24 часа Ле-Мана». Россиянин выступит вместе с командой ARC Bratislava в классе LMP2 на болиде Ligier JS P217. Партнёрами Терещенко по экипажу станут шведский гонщик Хэннинг Энквист и бронзовый призёр Азиатской серии Ле-Ман 2018 года в классе LMP2 словак Миро Конопка.



«Сезон-2019 начинается для нас очень продуктивно. Сначала мы приняли решение провести будущий сезон с командой Panis Barthez Racing в Европейском чемпионате по гонкам на выносливость, и, как вы уже знаете, совсем недавно я провёл свои первые тестовые заезды на переднемоторном шасси на базе Lexus RC F GT3 в Поль Рикаре. Сегодня я рад поделиться новостью о том, что мы, вместе с командой ARC Bratislava, примем участие в главном автоспортивном событии в мире — легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». Выступить на трассе Сарта в данной гонке для меня давно было одной из главных целей в спортивной карьере. Мы будем бороться за максимальный результат и, конечно, покажем всё, на что мы способны. Болейте за нас!» — заявил Терещенко.