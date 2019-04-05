«Уильямс» увеличил выручку и прибыль по сравнению с 2017 годом

Холдинг Williams Grand Prix, состоящий из команды Формулы-1 и компании Williams Advanced Engineering, обнародовал свои финансовые результаты по итогам 2018 года. Согласно официальным документам, выручка команды Формулы-1 выросла с £ 125,6 млн до £ 130,7 млн, а доходы до вычета налогов составили £ 16,0 млн (€ 18,7 млн). У всего холдинга в целом выручка составила £ 176,5 млн, а доход до вычета налогов — £ 12,9 млн. Год назад доход команды также равнялся £ 16,0 млн, а всей группы — £ 10,8 млн.



Стоит отметить, что в 2018 году «Уильямс» получил призовые за пятое место в Кубке конструкторов сезона-2017 Формулы-1, а также выплаты от титульного спонсора «Мартини» и спонсоров двух своих гонщиков — Лэнса Стролла и Сергея Сироткина. В 2019 году новым титульным спонсором команды стал производитель мобильных телефонов ROKiT, а нового пилота «Уильямса» Роберта Кубицу поддержала польская нефтеперерабатывающая компания Orlen. При этом из-за падения на 10-е место в Кубке конструкторов-2018 «Уильямс» получит меньше призовых.