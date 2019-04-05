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Алёшин — о столкновении Квята и Джовинацци: оба виноваты

Алёшин — о столкновении Квята и Джовинацци: оба виноваты
Авто / Формула-1

Пилот программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин поделился своим мнением насчёт столкновения Даниила Квята и Антонио Джовинацци по ходу Гран-при Бахрейна. Стюарды гонки не наказали ни одного из гонщиков.

«Я считаю, что авария Квята и Джовинацци – гоночный инцидент. С одной стороны, Джовинацци слишком оптимистично попытался его обогнать, с другой стороны, Квят оставил ему слишком мало места. В общем-то, оба виноваты», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Также Алёшин поделился своим мнением насчёт расклада сил между двумя пилотами «Феррари» Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.

«Мне кажется, борьба будет очень интересной, поскольку Леклер уже достаточно стабильно едет быстрее Феттеля. И это показала не только последняя гонка, но и часть тестов. Я думаю, их борьба станет красивым украшением сезона. В последней гонке «Феррари» очень неплохо показали себя, выстрелили. Поэтому вполне вероятно, что нас ждёт очень интересный сезон с борьбой двух команд, будем на это надеяться», — сказал пилот.

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