Жене считает, что с приходом Бинотто давление в «Феррари» снизилось

Тест-пилот «Феррари» Марк Жене заявил, что гонщикам итальянской команды стало проще после того, как её возглавил Маттиа Бинотто. По мнению Жене, предыдущий руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене болезненно бы отреагировал на неудачи команды на старте. Бинотто, по словам Марка, использовал другой подход.

«В «Феррари» всегда чувствуешь давление. Но сейчас это давление не такое сильное, как раньше.

«После стартовых гонок был проведён тщательный анализ, выявлены причины, почему что-то пошло не так.

Также были внесены необходимые коррективы, сейчас болид вновь находится в том же состоянии, в каком был во время тестов в Барселоне», — цитирует Жене GrandPX.News.

Напомним, «Феррари» во время предсезонных тестов в Барселоне превосходил соперников, но пока итальянская команда не выиграла ни одного Гран-при. В Бахрейне Шарль Леклер лидировал, но из-за проблем с двигателем финишировал лишь третьим.