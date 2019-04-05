Алонсо: если Сайнс выиграет 2-3 гонки до этапа в Абу-Даби, возможно, я вернусь

Двукратный чемпион мира Формулы-1, официальный посол команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился планами на будущее, снова намекнув на возможное возобновление карьеры в Ф-1.

«Что касается планов на 2020 год, то на данный момент я сфокусирован на гонках в Спа, Индианаполисе и Ле-Мане. Вплоть до июля я не буду рассматривать никакие варианты. Как бы то ни было, планы на 2020 год не состоят в том, чтобы прибегать к частым сменам серий, ведь из-за этого теряется класс в конкретной специфике.

Если говорить о Формуле-1, то я не жалею об уходе. Да, в этом году машина лучше и способна выходить в третий сегмент квалификации, но я не думаю, что буду участвовать в Ф-1 в 2019 году. Конечно, если до этапа в Абу-Даби Карлос Сайнс завоюет две-три победы, возможно, я вернусь», — приводит слова испанца Nextgen-Auto.