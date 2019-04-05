В «Феррари» установили точную причину проблемы с мотором Леклера в Бахрейне

Команда «Феррари» установила проблему, которая помешала пилоту команды Шарлю Леклеру добиться более высокого результата по итогам гонки Гран-при Бахрейна.

Напомним, что монегаск лидировал на «Сахире» на протяжении большей части гонки, но в последнем её отрезке стал испытывать трудности с работой мотора. В результате он откатился на третье место и уберёг его лишь благодаря сейфти-кару. По завершении этапа в «Скудерии» пообещали изучить двигатель уже на базе в Маранелло.

Как оказалось, проблемой, спровоцировавшей падение мощности мотора, стало замыкание в системе впрыскивания топлива, сообщает официальный сайт «Феррари». При этом отмечается, что прежде команда не сталкивалась с подобными трудностями. Также в «Скудерии» подчеркнули, что на Гран-при Китая монегаск будет использовать тот же двигатель, что и в Бахрейне.