Тост: если Албон продолжит в том же духе, он станет очень успешным пилотом

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост доволен новобранцем команды Александером Албоном и считает, что тот может построить в Формуле-1 очень успешную карьеру.

«Мы были приятно впечатлены его работой на тестах. Он проделал очень хорошую работу, и, должен сказать, если он продолжит в том же духе, он станет очень успешным пилотом. Его сильная сторона заключается в способности контролировать болид. Он не разбивал машину. У него есть понимание технической стороны, он даёт хорошую обратную связь, и она совпадает с теми оценками, которые даёт более опытный Квят.

Кроме того, Албон хорошо работает с шинами. Думаю, он научился этому в Формуле-2. В Бахрейне у Александера получилась очень хорошая гонка, хотя ему и не хватило удачи в квалификации. Если бы не это, он бы попал в третий сегмент. Как бы то ни было, в гонке он заслужил девятое место и продемонстрировал фантастическую работу с резиной. Должен сказать, что все три новобранца этого года заслуживают быть в Формуле-1. Александер, как и Ландо Норрис с Джорджем Расселлом, проделывает классную работу», — приводит слова Тоста Motorsport.