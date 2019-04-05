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Марко заявил, что авария Гасли на тестах помешала подготовке «Ред Булл» к сезону

Марко заявил, что авария Гасли на тестах помешала подготовке «Ред Булл» к сезону
Авто / Формула-1

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о причинах, которые привели к проблемам с аэродинамикой болида на старте сезона.

«В Бахрейне мы обнаружили слабости нашей аэродинамики. Полагаем, нам понятны причины, и мы вносим коррективы: время Ферстаппена на последних тестах уже было нормальное. Это не глобальная проблема, и она случается не впервые, но ветреная погода в Бахрейне усугубила её.

Пока не совсем понятно, успеем ли мы всё исправить к гонке в Китае, но к этапу в Испании всё должно быть готово. Что касается причин наших проблем, то они стали последствием того, что в последний день тестов мы работали с промежуточной версией болида. После аварии Гасли мы не могли полноценно оценить работу машины», — приводит слова Марко Autosport.

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