Экс-глава «Феррари»: на месте Бинотто позволил бы Феттелю и Леклеру соперничать

Бывший руководитель «Ферарри» Чезаре Фиорио уверен, что в будущем пилот «Скудерии» Шарль Леклер станет опорой всей команды. Пока же, по мнению Фиорио, в «Феррари» не должны делить гонщиков на первого и второго.

«Откровенно говоря, ожидал, что Леклер станет большой проблемой для Феттеля с самого начала. Бинотто — очень хороший инженер, он знает как делать машины быстрыми. Но, вероятно, он не ожидал, что Шарль будет конкурентоспособным с первых этапов. Это создало для него определённую проблему.

На его месте я бы не стал давать пилотам статус первого и второго, а вместо этого позволил бы им соперничать. Так, как я сделал с Мэнселлом и Простом: они были очень конкурентоспособными, но их отношения никогда не были плохими.

Что касается Феттеля, то под давлением он допускает слишком много ошибок, но команде стоит поддержать его. Хотя в условиях сложной битвы с «Мерседесом» ослабить давление непросто. Как бы то ни было, в долгосрочной перспективе Леклер будет тем пилотом, на которого будет полагаться «Феррари», — приводит слова Фиорио Autoweek.