Стратегическая группа Ф-1 утвердила ряд изменений в техническом регламенте

Стратегическая группа Формулы-1 договорилась о внедрении ряда нововведений в технический регламент чемпионата с 2020 года.

Как уже сообщалось ранее, было принято решении о запрете покупки воздуховодов тормозов, что ударит лишь по «Хаасу», который приобретал этот элемент у «Феррари». Кроме того, изменения претерпят конструкции боковых пластин переднего антикрыла и зеркала заднего вида, а на кожух двигателя будет возвращён акулий плавник, сообщает RaceFans. На нём в мелком формате будет изображён номер пилота.

Во время обсуждений были оговорены также размеры подголовника и утверждена нагрузка, которую должен выдерживать монокок с системой «гало» в ходе соответствующих испытаний. Наконец, предусматривается уточнение и ужесточение правил функционирования сцепления, чтобы увеличить роль пилота в момент старта.

Отмечается, что в данные нововведения могут вноситься правки.