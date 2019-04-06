Число обгонов на некоторых трассах может увеличиться на 50% уже в 2019 году

Глава отдела Международной автофедерации ФИА по техническим вопросам Николас Томбасис дал понять, что изменения, внедряемые в аэродинамику болидов Формулы-1, дают свои плоды и способствуют росту числа обгонов.

«Мы не ожидали большого роста числа обгонов в Австралии, так как это трасса, на которой сложно обгонять в любом случае. Некоторые данные показывает, что рост числа обгонов будет составлять 10%, но на некоторых трассах эта цифра может достигать и 50%. Таковы данные, которые мы имеем сейчас, но в реальности всё станет ясно по мере прохождения этапов чемпионата.

В Австралии мы не ожидали какого-то чуда, но в целом, предполагали шаг в правильном направлении. В целом я доволен взятым курсом относительно характеристик аэродинамики. Определённо, мы не достигли финальной точки в этом вопросе, да и в целом, мы никогда не сможем остановиться и сказать, что всё в порядке", — приводит слова функционера GPToday.

