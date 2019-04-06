Грожан подготовил специальный дизайн шлем к 1000-му Гран-при в истории Ф-1

Французский гонщик «Хааса» Ромен Грожан подготовил специальный дизайн шлема к предстоящему Гран-при Китая, который станет 1000-м этапом в истории серии. Именно этому событию посвящён дизайн нового шлема француза. Помимо стандартных логотипов команды, на шлеме есть логотип Формулы-1, число «1000» и хештег Race1000.



Напомним, 1000-я гонка чемпионата Формулы-1 в истории состоится в Китае. Гран-при Китая 2019 года пройдёт в Шанхае с 12 по 14 апреля 2019 года.



Ромен Грожан после двух этапов чемпионата мира 2019 года занимает последнюю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка: Грожану ни разу не удалось достичь финиша.

Посмотреть фото нового шлема можно в «инстаграме» Ромена Грожана.